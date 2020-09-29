TikTok gençleri pandemide ne yapıyorlar?

2010’lu yıllarında bize kattığı en önemli şeylerden birisi de de sosyal medya uygulamaları. Özellikle son yıllarda en çok adı duyulan uygulama TikTok oldu. Çin’den çıkan bu uygulama, Vine gibi 7’den 70’e herkesin elinde. Herkes video çekip, burada yayınlıyor. Kimi çok ciddi işlere imza atarken kimi de manasız hareketlerde bulunuyor.

Gençler neler yaptı?

Pandemi dönemini evde geçiriyoruz malum. Sadece biz değil TikTok kullananlar da haliyle evdeler. Normalde sokaklarda dans eden, sürekli yürüyüp birilerine meydan okuyan TikTokerlar da evde ilginç işlere imza attılar. Kapalı kapılar ardında videolar çeken kullanıcılar komik anlara imza atıyorlar. Tam video çekerken anne babanın içeri girmesi, bir yerden bir şeylerin düşmesi gibi olaylar oluyor. Özgürce davrandıkları zamanlar evde pek mümkün olmuyor.

Sürekli dip dibeler

Komik karelerin yanında sıkıntılı süreci de bünyesinde bulunduruyor. Anne babasıyla sürekli oturmaya alışkın olmayan TikTokerlar haliyle sıkılıyorlar evde. Ebeveynlerle burun buruna yaşamak sıkıcı olabiliyor. Kuşak farkının en büyük yansıması da TikTok oldu sanırım. Evde tartışmalara sebep olabiliyor.

Sonuç olarak ilk zamanlar kadar yoğun bir yasak yaşamasak da yine de önlemleri almamız gerekiyor. Çocuklar, gençler de aileleriyle çok fazla diyaloglara girmeden yaşamlarını sürdürsünler. TikTok sen nelere kadirsin…

selcuk.bulut@milliyet.com.tr