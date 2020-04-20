3 soruda oyun terapisi sertifikası

Oyun Terapisi Eğitimi Nedir?

Özellikle çocukları daha iyi anlamak ve onlarla etkin şekilde iletişim kurabilmek amaçlı, oyun terapisi sertifikası verilmektedir. Bu sertifika günümüzde online eğitim ile beraber alınacak dersler doğrultusunda sınav ile beraber sunulmaktadır. Tabii bu eğitim ve sertifika için belli başlı bazı kriterler mevcuttur. Yani bu sertifikaya sahip olabilmek adına ihtiyaç duyulan donanıma sahip olmak gerekir.

Oyun Terapisi Sertifikası Nerelerden Nasıl Alınır?

Çocuklar ile anlaşabilmenin temelinde onlarla ortak yönleri bulmak yatar. Bu ortak yan ise şüphesiz oyunlardır. Oyun terapisi eğitimi alan pek çok kişi çocukların dünyasına onları anlayacak dilde girebilmektedir. Böylece kendilerine oyun yoluyla ifade edebilen çocukların sorunlarına daha etkin şekilde eğilme imkanı sağlanır.

Üniversitelerle işbirliği doğrultusunda internet üzerinden uzaktan eğitim kapsamında bu sertifika alınabilmektedir. Üniversite onaylı şekilde verilen sertifikalar sayesinde, güncel programlar doğrultusunda bu eğitimi elde etmek mümkün. Gerekli kriterlere ve donanıma sahip olan kişiler, bu eğitime katılma hakkına sahiptir.

Kimler Oyun Terapisi Eğitimi Alabilir?

En çok merak edilen konular arasında kimler oyun terapisi eğitimi alabilir sorusu geliyor. Oyun terapisi eğitimi özellikle çocuklar üzerinde uygulanan en etkili yöntemler arasında yer alır. Çocukların yaşadıkları sorunlara onların dilinden anlamak suretiyle yaklaşım fırsatı tanımaktadır. Anne baba ayrılıkları, travma, anne ile baba kaybı gibi daha pek çok psikolojik sorununa karşı etkin bir uygulamadır. Eğitime belli başlı bazı kriterleri taşıyan kişiler katılım gösterebilir.

- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık (PDR)

- Psikoloji,

- Aile danışmanları,

- Çocuk psikiyatrları,

- Çocuk gelişimi okul öncesi mezunları ve öğrencileri,

- Psikiyatri hemşireleri ile çocuk doktorları,

Oyun terapisi uygulayıcı eğitim alarak bu doğrultuda sertifika sahibi olabilmek için böylesi donanıma sahip olan kişiler eğitime katılım gösterebilir. Bu doğrultuda uzaktan eğitime katılmak suretiyle MEB onaylı sertifika alarak, pek çok kurum ve kuruluşla geçerli olacak şekilde kullanmak mümkün olabilmektedir.

Çocukları ile daha iyi iletişim kurabilmeleri adına anne ve babalar da bu eğitime katılabilir. Çocuklar ile iletişim konusunda farkındalık yaratabilecek bir imkan elde edecek olan ebeveynler, onlarla ortak bir noktada buluşabilir. Çocukların duygu ve davranışlarını daha iyi anlamak suretiyle, barışık ve mutlu bir ortam ev içerisinde yakalamak mümkündür.

Özellikle çocuklar bu dönemde yaşadıkları sorunları içine atar ve pek anlatmaz. Ancak oyun terapisi eğitimi ile beraber alınacak olan bilgiler doğrultusunda, çocuklara çok daha etkin şekilde yaklaşım gerçekleştirilebilir. Bunu sağlamak için uzaktan eğitim programlarına katılarak bulunduğunuz her yerden kolayca bağlantı gerçekleştirebilirsiniz.