Brent petrolün varili 88 dolara yükseldi

Dün 87,93 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 87,72 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 artarak 88,02 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı da 82,50 dolar olarak belirlendi.

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Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya yönelik anlaşma umutlarının azalması etkili oldu. İran'a yönelik olası bir büyük saldırı için kapıyı açık bırakan ABD Başkanı Donald Trump, savaş tazminatı talep eden İran'ın "son 50 yılda Orta Doğu'ya verdiği zararlar" için tazminat ödemesi gerektiğini öne sürdü.

İran'ın ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu ve kendi askerlerine dahi maaş ödeyemediğini iddia eden Trump, buna rağmen İran'ın askeri açıdan hala Hürmüz Boğazı'nda sorun çıkarabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

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"Hürmüz Boğazı şu anda açık ve boğaz tamamen bizim donanmamızın kontrolü altında." diyen Trump, boğazdan sadece kendilerinin izin verdiği tankerlerin geçebildiğini, diğer gemilerin ise ablukaya takıldığını anlattı.

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Analistler, Hürmüz ve Bab el-Mendeb'deki risklerin enerji akışlarını ve tanker taşımacılığını yakın vadede sınırlamaya devam edebileceğini belirtiyor.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde tarafların geri adım atmaması halinde petrol piyasasının bir süre daha yüksek oynaklıkla karşı karşıya kalabileceği tahmin edilirken, Brent petrolün varil başına 75-95 dolar bandında hareket edebileceği öngörülüyor. Brent petrolde teknik olarak 88,31 doların direnç, 87,55 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.