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    HaberlerUzaktan Eğitim Haberleri Dünyanın yeni evrensel dilini keşfedin: 4 soruda robotik kodlama
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    20.04.2020 - 11:08 |

    Dünyanın yeni evrensel dilini keşfedin: 4 soruda robotik kodlama

    Dünya, yeni ve cesur atılımların; keşiflerin olduğu bir yeni bir anlayışı bizlere sunuyor. Elbette bu anlayışın dilini öğrenmek ise robotik kodlamadan geçiyor. Makine kontrol ve bilgisayarlarına komut verme işlemi olan robotik kodlamayı öğrenmeniz için birden çok sebep bulunuyor. Yenilikçi ve üretim odaklı sektör anlayışı, iş hayatındaki merdivenleri hızlıca tırmanmanıza da sebebiyet veriyor. Hazırsanız robotların ve teknolojinin dünyasına daha da yakından bakın.

    Dünyanın yeni evrensel dilini keşfedin: 4 soruda robotik kodlama

    Robotik nedir?

    Robotik sistemi esasında robotların davranış sistemine verilen genel bir tanımı ifade etmektedir. Sensörleri ile çevre algısını yaratan, algı prensibine sahip mekanikler olan robotların en temel dayanağı otonom algılama sistemidir. Robotik sistemi ise doğrudan tüm bu alanı kapsayan; robotların tasarımdan, üretimine ve mekaniğine kadar birçok unsurlar bir arada ilgilenen bir disiplindir.

    Dünyanın yeni evrensel dilini keşfedin: 4 soruda robotik kodlama

    Peki robotik kodlama nasıl yapılıyor?

    Robotik disiplinine yön verebilmek için uygulanan robotik kodlama; robotik alanındaki temel yapı olarak karşımıza çıkıyor. Programlama ve belirli teknolojik yazılımlarla yapılan Robotik Kodlama; esasında robotların sensör verilerini işleyerek onların hareketlerini kontrol etme prensibine dayanıyor.

    Dünyanın yeni evrensel dilini keşfedin: 4 soruda robotik kodlama

    Neden bir trend hâline dönüştü?

    Çağımız dijital çağ! Yani devir her şeyi kolaylıkla öğrenebilme hızlıca sonuca ulaşma devri diyebiliriz. Cesur ve yeni dünya anlayışında robotik kodlama bilimi de tam olarak kitlelerin kişisel becerilerini geliştirmeye, çağa adapte olmasını kapsıyor ve vizyoner kişilerin yetişmesine öncülük ediyor.

    Dünyanın yeni evrensel dilini keşfedin: 4 soruda robotik kodlama

    Kodlamayı öğrenmenin faydaları neler?

    Robotik kodlamayı öğrenmek insanların kişisel becerisini geliştirme açısından oldukça etkili. Öte yandan analitik düşünme ve sorunları kısa zamanda çözme alışkanlığı kazanan bireyler gelecekte tamamen robotlara dayanacak meslek yaşantısına şimdiden bir adım önde başlıyor. Geleceği bugünden yakalamak için birden çok sebebiniz var.

    Şimdi yeni dünyanın kapılarını aç: Robotik Kodlama Eğitimi Bilginet Akademi’de

    Yiyecek arayan ayı ailesi böyle görüntülendiSivas’ın Divriği ilçesinde yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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