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    20.04.2020 - 12:17 |

    Eğitim koçu nasıl olunur?

    Eğitim koçluğu, özellikle eğitim alanında öğrenci gelişimi için önemli bir meslek dalı olarak göze çarpıyor. Eğitim koçluğu sertifikasına sahip kişiler kendi işlerini açabilecekleri gibi bir eğitim kurumunda “eğitim koçu” olarak da görev yapabilirler. Genellikle öğretmenlerin ve eğitimcilerin başvurduğu bu sertifikaya siz de başvurabilir ve eğitim koçu olarak kendi işinizi kurabilirsiniz. İşte, eğitim koçluğu hakkında bilinmesi gerekenler.

    Eğitim koçu nasıl olunur?

    Koçluk kavramı gelişen toplumlarda önemli bir yer tutuyor. Kişisel ve akademik gelişimlerini sağlamak, hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere profesyonel destek sunuyorlar.

    Eğitim Koçu Ne Yapar?

     - Danışanına doğru yöntem ve tekniklerle yaklaşarak öğrencinin kendini fark etmesini sağlar.

     - Öğrencinin potansiyelini açığa çıkartarak hedeflerine daha iyi şekilde güdülenmesi için yönlendirir.

     - Öğrenciyle birlikte ebeveynleriyle de irtibat halinde olarak, bir nevi aile koçluğunu da gerçekleştirir.

     - Öğrencinin kendisini keşfetmesi için yol arkadaşı rolünü üstlenir.

    Kimler Eğitim Koçu Olabilir?

    Eğitim koçu olabilmek için öğretmen olmak gerekmiyor. Kişi/kişiler öğretmen olmasa da; eğitim-öğretim sistemi içinde öğrencilerin sorumluluklarını, etkileşimlerini ve beklentileri biliyorlarsa eğitim koçu olabilirler.

    Sabırlı, mesleğe gönül vermiş, akademik olarak kendini geliştirmiş ve ikili iletişimi çok iyi olan herkes eğitim koçluğu yapabilir.

    Eğitim koçu nasıl olunur

     Eğitim Koçu Nasıl Olunur?

    Eğitim koçluğu eğitimi veren ön lisans veya lisans eğitim kurumları bulunmuyor. Eğitim koçu olabilmeniz için MEB onaylı bir kursa kayıt olmanız gerekiyor. Kursun belirli dönemlerde açtığı eğitimlere katılıp, eğitim sonunda sertifikanızı alıyorsunuz.

    Eğitimlere yüz yüze katıldığınız gibi online olarak uzaktan eğitimle de katılabiliyorsunuz. Eğitim sonunda açılan sınava girerek, geçer not aldığınızda MEB onaylı ve Türkiye’nin her yerinde geçerli sertifikanızı teslim alıyorsunuz.

     Eğitim Koçluğu Sertifikasına Kimler Başvurabilir?

     -Öğretmenler (sınıf, branş, rehber),

     - Eğitimciler,

     - Psikolojik danışmanlar,

     - İnsan kaynaklı işlerde çalışanlar,

     - Kendini geliştirmek isteyenler,

     - Eğitim koçluğunu meslek olarak icra etmek isteyenler sertifika almak için kursa başvurabilirler.

    Eğitim Koçluğu Sertifikası Nerelerde Kullanılabilir?

    Özel okullar, dershaneler, etüt merkezleri, aktivite merkezlerinde görev alabilirsiniz. Kurum bünyesinde yer alarak, öğrencilere koçluk hizmeti verebilirsiniz.

    Belediye ya da gençlik merkezleriyle proje çalışmaları yürütebilirsiniz. Kurum bünyesindeki gençler ve öğrencilere profesyonel koçluk hizmeti verebilirsiniz.

    Kendi işinizi kurabilirsiniz. Kendi büronuzda öğrencilere profesyonel koçluk hizmeti sunabilirsiniz. Bu hizmetinizi ister yüz yüze isterseniz online olarak uzaktan eğitimle de yapabilirsiniz. Online koçluk hizmetiyle bulunduğunuz yerle sınırlı kalmaz, Türkiye geneline, hatta yurt dışına danışmanlık hizmeti verebilirsiniz.

     

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