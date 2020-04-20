Tek bir eğitim ile onlarca beceri kazanın! Geleceğin mesleği Kalite Mühendisliği/Yöneticiliği hayatınızı nasıl değiştirecek?

Kalite mühendisliği/yöneticiliği nedir?

Kalite kavramı, iş ve endüstri dünyasındaki rekabette işletmeleri en üst seviyelere taşıyan kriterlerin başında gelir. Bu nedenle işletmelerin ürün ve hizmetlerinin kalitesini sistematik olarak kontrol edebilmesi oldukça önemlidir. Kalite mühendisliği/yöneticiliği; kalite süreçlerinin ölçülmesi, planlanması ve geliştirilmesi konularında işletmelere mühendislik teknikleriyle çözümler sunar. Böylelikle işletmelere ait ürün ve hizmetlerin kalitesinin standartları koruması sağlanır.

Kalite mühendisinin/yöneticisinin görevi nelerdir?

Kısacası şirketlerin kalite süreçlerini yöneten kalite mühendisleri/yöneticiliği; öncelikle ürün tasarlama, üretim ve pazarlama gibi süreçlerin stratejik planlamasını hazırlar, daha sonra rollerin dağıtımını yaparak uygulanmasına öncülük eder ve son olarak çıkan verileri değerlendirerek gerekli iyileştirmelerin yapılmasına katkı sağlar.

Kalite mühendisliği/yöneticiliği eğitiminin amacı nedir?

İş dünyasında gerçek ve sürekli bir başarı için tesadüfe bırakılmayacak bazı kriterler vardır. Kalite kavramı da bu kriterlerin başında gelir. Bu nedenle tamamen profesyonellere bırakılması gerekir. Kalite mühendisliği/yöneticisi eğitimi ile işletmeleri ileriye taşıyabilmek için gerekli bakış açısına ve donanıma sahip profesyonellerin yetiştirilmesi amaçlanır. Bu eğitime katılan kişiler; bir işletmenin ürün ve/veya hizmetinin stratejik planlama, pazarlama ve üretim gibi süreçlerini etkin bir şekilde takip edebilmek için birçok yönetimsel ve istatistiksel araç sunma becerisine sahip olurlar.

Kalite mühendisliği/yöneticiği eğitimi neleri kapsar?

Toplamda 8 ana başlıktan oluşan kalite mühendisliği/yöneticiliği eğitimi; kalite yönetiminin esasları, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, Ürün ve Süreç Tasarımında Kalite, Kalite Geliştirme Araçları, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminden oluşuyor.

Kalite mühendisliği/yöneticiliği eğitimine kimler ve nasıl katılabilir?

Kalite mühendisliği/yöneticiliği eğitimine; söz konusu meslekte uzmanlaşmak isteyen en az lise mezunu kişilerin yanı sıra, standartlarla ilgili gelişmeler konusunda bilgi almak isteyen katılımcılar, iş adamları ve firma temsilcileri de katılabilirler. Herhangi bir gün ve saat kısıtlaması olmaksızın 15 gün süreyle uzaktan eğitim formatında verilen eğitimin sonunda, Cardcert tarafından uluslararası dilde verilen Integrated Quality Engineering Certification Program Sertifikası için sınav yapılır. 100 sorudan 60 puan ve üzeri puan alan katılımcılar sertifikayı almaya hak kazanır.

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İstanbul Ticaret Üniversitesi onaylı Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği sertifika programı ile siz de 15 günlük bir eğitimin ardından Integrated Quality Engineering Certification program sertifikasına sahip olabilir ve saygın bir işletmenin kalite mühendisi/yöneticisi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.