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UzmanparaVan Ovası Alüvyonu "yer altı suyu işletme sahası" olarak belirlendi
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Van Ovası Alüvyonu "yer altı suyu işletme sahası" olarak belirlendi

18.08.2026 - 12:03 | Son Güncellenme:

#Van Ovası Alüvyonu#Yeraltı Suyu İşletme Sahası#Devlet Su İşleri

Van Ovası Alüvyonu, "yer altı suyu işletme sahası" olarak tespit edildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Van Ovası Alüvyonu yer altı suyu işletme sahası olarak belirlendi

Buna göre, Van Ovası Alüvyonu "yer altı suyu işletme sahası" oldu. Bu kapsamda sahada açılacak yer altı suyu kuyuları, alüvyon akifer içinde kalacak şekilde projelendirilecek. Alüvyon birimin tabanını aşacak şekilde daha derin jeolojik birimlere inilmesi ve bu birimlerden su teminine yönelik sondaj yapılması yasak olacak.

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Kuyuların derinliği, alüvyon kalınlığı dikkate alınarak belirlenecek ve 120 metreyi geçmeyecek. Kooperatif ve birlik gibi sulama teşkilatları dışında gerçek ve tüzel kişilere ayrıca sulama suyuna yönelik tahsis yapılmayacak.

Yapılan tahsislerde emniyetli yer altı suyu işletme rezervine erişildiğinde 10 metreden daha derin kuyu, tünel, galeri veya her türlü yer altı suyuna ilişkin su alma yapısının inşasına izin verilmeyecek ve yeni yer altı suyu tahsisi mümkün olmayacak.

 

 

 

 

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