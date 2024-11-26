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Uzmanpara12 ay sonrası enflasyon beklentileri geriledi
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12 ay sonrası enflasyon beklentileri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasımda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için gerilediğini bildirdi.

26.11.2024 - 10:24 | | AA
12 ay sonrası enflasyon beklentileri geriledi

TCMB, Kasım 2024 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

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Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Buna göre, kasımda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine, reel sektör için 1,7 puan düşerek yüzde 47,8 seviyesine ve hanehalkı için 3,1 puan gerileyerek yüzde 64,1 seviyesine indi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2 puan azalarak yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.

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