2 dev bankadan dolar/yen tahmini

Doların yen karşısında 24 yılın en yüksek seviyesi olan 141,24'e kadar yükselmesi HSBC ve Goldman Sachs'ın dolar/yen paritesi için 3 aylık tahminlerini yukarı yönlü revize etmelerine yol açtı.

HSBC analistleri doların yen karşısında önümüzdeki aylarda 145 seviyesine kadar yükselme potansiyeli olduğuna işaret ederken, Goldman Sachs da 3 aylık beklentisini 125'den 145'e çıkardı.

Japon yeni yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 18'den fazla değer kaybetti. Yenin dolar karşısında en keskin düşüşü ise 1979 yılında yaşanmıştı. Yen, dolar karşısında 1979 yılında yüzde 19,2 gerilemişti.

HSBC stratejistlerine göre dolar/yen paritesi 2023 yılının ikinci yarısında gerilemeye başlayacak ve 2023 sonunda 130 seviyesine yaklaşacak.

Mizuho Securities stratejistleri ise dolar/yen paritesi için 2022 sonu beklentilerini 138'den 1447e çıkardı.