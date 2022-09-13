2 dev bankadan petrol tahmini

Morgan Stanley ve UBS Group görünümdeki kötüleşme nedeniyle kısa vadeli petrol fiyat tahminlerini düşürdü.

Morgan Stanley 3. çeyrek için brent petrol fiyat tahminini talepteki sert yavaşlama beklentisiyle 12 dolar düşürerek 98 dolara, 4. çeyrek için de 100 dolardan 95 dolara çekti. Kurum analistleri Rusya'nın petrol ihracatında gerilemenin devam edeceğini öngördü.

UBS Group da Çin'deki karantinalar nedeniyle brent petrol tahminini 15 dolar azaltarak 110 dolara çekti. Giovanni Staunovo öncülüğündeki analistler Çin'deki karantinaların yakın vadede talebi yavaşlatacağını belirtti.

BloombergHT'de yer alan habere göre Rusya'nın ihracatının beklenenden daha dirençli olduğu, İtalya gibi bazı ülkelere petrol akışının yüksek hacimde seyrettiği belirtildi.

Brent petrolün 2023 yılı Eylül ayında varil başına 125 dolar seviyesine yükselebileceği ifade edildi.

Goldman Sachs ise 2 Eylül'de Rusya'dan petrol ihracatına tavan fiyat belirlenmesiyle 2023 yılı için fiyat tahminini 125 dolara yükseltmişti.