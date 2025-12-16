2 dev kurumdan altın tahmini! Fiyatlar rekordan döndü

Ons altın haftanın ikinci işlem gününde 4.271 dolara gerilerken, gram altın da 5.900 TL kritik eşiğinin altına sarktı. Gram altın dün 5.972 TL ile tarihi rekora yaklaştıktan sonra geri çekilmişti.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, doların zayıf görünümünün altın fiyatlarını desteklediğini belirterek, piyasaların Fed’in gelecek yılki faiz indirimlerini hafife almış olabileceğine inandığını söyledi.

PİYASALAR FED’DEN İKİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

CME FedWatch aracına göre, yatırımcılar Ocak ayında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını yüzde 76 olarak fiyatlıyor ve bazıları iki indirim bekliyor.

Waterer, istihdam verilerinin zayıflığa işaret etmesi halinde bunun erken faiz indirimleri beklentisini güçlendireceğini ve altına destek sağlayacağını ifade etti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran ise mevcut hedef üzeri enflasyonun, temel arz ve talep dinamiklerini yansıtmadığını ve fiyat artışlarının yüzde 2 hedefine daha yakın olduğunu söyledi.

GÖZLER KRİTİK ABD VERİSİNE ÇEVRİLDİ

Bugün açıklanacak Ekim ve Kasım aylarına ait birleşik ABD istihdam raporlarında, hükümetin kapanması nedeniyle Ekim ayı işsizlik oranı dahil bazı ayrıntılar yer almayacak.

2 DEV KURUMDAN ALTIN TAHMİNİ

ANZ analistleri, küresel büyüme görünümündeki bozulma ve artan riskler nedeniyle altının 2026’da 5.000 doları test edebileceğini belirtirken, güçlü dolar ve şahin Fed senaryosunda fiyatların 3.500 dolara gerileyebileceğini kaydetti.

Öte yandan Societe Generale analistleri, altının 2026 boyunca ABD tahvilleri ve dolardan daha iyi performans göstermeye devam edeceğini belirterek yatırımcılara düşüşlerde altın almalarını önerdi.

Fransız banka, yeni yıl öncesinde çok varlıklı portföyünde yüzde 10'luk altın ağırlığını koruma kararı aldı. Kuruluş, enflasyona endeksli Amerikan tahvillerinin portföy ağırlığını sıfıra indirirken portföyde kurumsal tahvil varlıklarını yarıya düşürerek yüzde 5'e çekti.

Raporda, altın fiyatlarının gelecek yıl sonuna kadar ons başına 5.000 dolara ulaşacağı öngörüsü tekrarlandı.