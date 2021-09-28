Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara2 Fed yetkilisinden emeklilik kararı
HaberlerUzmanpara Haberleri 2 Fed yetkilisinden emeklilik kararı

2 Fed yetkilisinden emeklilik kararı

Geçen yıl yaptıkları yatırım işlemleriyle gündeme gelen ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan ile Boston Fed Başkanı Eric Rosengren emekli olacaklarını duyurdu.

28.09.2021 - 07:27 | | AA
2 Fed yetkilisinden emeklilik kararı

İlk olarak Boston Fed'den yapılan açıklamada, Rosengren'in sağlık sorunları nedeniyle 30 Eylül'de emekli olacağı bildirildi. Rosengren'in son 14 yılı başkanlık olmak üzere bankada 35 yıldan fazla hizmet verdiği belirtilen açıklamada, Boston Fed Başkanlığı görevini geçici olarak Birinci Başkan Yardımcısı Kenneth Montgomery'nin üstleneceği aktarıldı.

Boston Fed Başkanı Rosengren'in emeklilik haberinin ardından bir açıklama da Dallas Fed'den geldi. Bankadan yapılan açıklamada, Dallas Fed Başkanı Kaplan'ın 8 Ekim itibarıyla emekli olacağı duyuruldu.

Kaplan, konuya ilişkin açıklamasında, yatırım kararlarını çevreleyen tartışmanın "dikkatini dağıtmasını" gerekçe gösterdi. Açıklamada, Dallas Fed'in emekli olmayı planlayan Birinci Başkan Yardımcısı Meredith Black'in geçici başkan olarak görev yapacağı belirtildi.

Rosengren ve Kaplan, Fed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı piyasaları aktif olarak desteklediği dönemde finansal varlıklar edindiklerine ilişkin haberlerle gündeme gelmişti.

ABD basınında geçen haftalarda yer alan haberlerde, Fed Başkanı Jerome Powell, Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ve Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin bankanın 2020'de satın aldığı bazı varlıklara sahip olduğuna ilişkin haberler yer almıştı.

Fed Başkanı Powell, banka yetkililerinin kişisel portföylerinin kamuoyunun gündemine gelmesinin ardından, geçen hafta üst düzey Fed yetkililerinin finansal varlıkları ve işlemleri için etik kurallarının gözden geçirilmesi talimatını vermişti. 

    Şehre inen yaban domuzlarını elleriyle beslediler

    Şehre inen yaban domuzlarını elleriyle beslediler

    ABD tarihte ilk kez temerrüde düşebilir

    ABD tarihte ilk kez temerrüde düşebilir

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Şehre inen yaban domuzlarını elleriyle beslediler

    Şehre inen yaban domuzlarını elleriyle beslediler

    Aşısızların pandemisi! Risk oldukça fazla

    Aşısızların pandemisi! Risk oldukça fazla

    Güvenli turizmde maliyet tartışması

    Güvenli turizmde maliyet tartışması

    ‘İhtiyacın üçte biri Karadeniz gazından’

    ‘İhtiyacın üçte biri Karadeniz gazından’

    Almanya’nın geleceği bu iki partinin elinde

    Almanya’nın geleceği bu iki partinin elinde

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şehre inen yaban domuzlarını elleriyle beslediler

    Şehre inen yaban domuzlarını elleriyle beslediler

    Sıradaki Haber
    İşçi-işveren herkesi ilgilendiriyor! Çocuk başına 1788 lira...

    İşçi-işveren herkesi ilgilendiriyor! Çocuk başına 1788 lira...

    Sıradaki Haber
    Binlerce ilan verildi! İş dünyası stajyer arıyor...

    Binlerce ilan verildi! İş dünyası stajyer arıyor...

    Sıradaki Haber
    Sağlık Bakanlığı atama kurası için geri sayım! 2021 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanıyor?

    Sağlık Bakanlığı atama kurası için geri sayım! 2021 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanıyor?

    Sıradaki Haber