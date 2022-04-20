'2 kez 50 baz puan faiz artışı uygun'

Evans açıklamasında daha fazla faiz artışına gerek olmadığını gördüğünün altını çizdi.

New York Economic Club'da konuşan Evans, "Enflasyonist baskıları gevşetmek için net ilerlemeye bakmalıyız. Aksi takdirde ne kadar yapmamız gerektiği konusunda daha fazla endişelenmemiz gerekecektir" dedi. Evans eğer çekirdek enflasyon %3,5'e takılırsa ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nötrün üzerinde faiz artırabileceğini kaydetti.