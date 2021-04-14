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2021 petrol talep öngörüsü hafif yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2021 yılına ilişkin günlük ortalama petrol talebi artışı öngörüsünü, önceki öngörüsünden günde 100,000 varil artışla ortalama 6 milyon varile yükseltti.

14.04.2021 - 08:23 | | DHA
2021 petrol talep öngörüsü hafif yükseldi

OPEC'in Aylık Petrol Piyasaları Raporu'nda, öngörüdeki artışın; yılın ikinci yarısında daha güçlü bir ekonomik toparlanma beklentisinin yanında, Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü üyelerinin ağırlığını oluşturduğu ülkelerde uygulamaya koyulan ek destek önlemleri, pandemi bağlantılı sınırlamaların azaltılması ve kitlesel aşı uygulamaları kaynaklı olduğu vurgulandı.

OPEC'in raporunda ayrıca, çoğunluğu Avrupa'daki OECD ülkeleri olmak üzere, yaygın olarak uygulanan kısıtlamalar nedeniyle, yılın ilk yarısına ilişkin talep öngörülerinin bir miktar indirileceği de vurgulandı.

OPEC'e göre 2021 yılında küresel petrol talebi günde ortalama 96.5 milyon varil düzeyinde olacak.

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