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19.11.2020 - 15:41 | | DHA

2021 yılında 11 banka 'piyasa yapıcı' olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Aralık 2021 döneminde 11 bankanın piyasa yapıcı (PY) olarak faaliyet göstereceğini açıkladı.

2021 yılında 11 banka 'piyasa yapıcı' olacak
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Hazine'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Piyasa Yapıcılığı uygulaması çerçevesinde bankalara sağlanan haklar, getirilen yükümlülükler ve genel esaslara ilişkin hususları düzenleyen 'Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi'nin 11’inci ve 13‘üncü maddeleri gereğince başvuruda bulunan bankalardan belirlenen kriterleri karşılayan ve Ocak - Aralık 2021 döneminde Piyasa Yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankalar alfabetik sırayla aşağıda yer alıyor:

1-Akbank T.A.Ş.

2-Denizbank A.Ş.

3-HSBC Bank A.Ş.

4-QNB Finansbank A.Ş.

5-Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

6-T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

7-T. Garanti Bankası A.Ş.

8-T. Halk Bankası A.Ş.

9-T. İş Bankası A.Ş.

10-T. Vakıflar Bankası T.A.O.

11-Yapı ve Kredi Bankası A.Ş."

Aynı bankalar bu yıl da PY olarak faaliyet göstermişti.

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