'2021 Yılında Para ve Kur Politikası' metni 16 Aralık'ta yayımlanacak

TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Merkez Bankası her yıl aralık ayında, takip eden yıl izleyeceği para ve kur politikalarını Para ve Kur Politikası Metni aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır. "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" metni, 16 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 10.30’da yayımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.