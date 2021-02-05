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05.02.2021 - 07:16 | | Foreks

'2021'de güçlü büyüme bekliyorum'

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, "2021'de güçlü büyüme bekliyorum, ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikasını değiştirmesi beklentilerim arasında yok." dedi.

'2021'de güçlü büyüme bekliyorum'
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Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 6 veya daha güçlü bir büyüme gösterebileceğini, ancak bu güçlü büyümenin Fed'in bu yıl tahvil alımlarında bir azaltıma gitmesine yol açmasının muhtemel görünmediğini bildirdi.

"Fed'in tahvil alımlarında bu yıl azaltıma gitmesi benim beklentilerim arasında yok" diye konuşan Bostic, koronavirüse karşı aşılamanın etkisi ile ekonomisin güçlenmesini beklediğini belirtti. Bostic, "Fed'in destek sunmaya ve desteğini çok güçlü şekilde uzatmaya hala ihtiyacı var ve bu ortamda desteklerimizden geri adım atmaya istekli olduğumuz yönünde herhangi bir belirsizlik olmasını istemiyorum" diye konuştu.

Bostic, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada ise, ekonominin beklentilerden daha güçlü performans göstermesi durumunda politikada beklenenden daha erken bir değişikliğe açık olduğunu söylemişti.

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