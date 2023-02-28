2022 yılı büyüme rakamı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı büyüme rakamını açıkladı. Buna göre üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2022 yılında bir önceki yıla göre %5,6 arttı.



Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2022 yılında bir önceki yıla göre %107 artarak 15 trilyon 6 milyar 574 milyon TL oldu.



KİŞİ BAŞINA GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA 2022 YILINDA 176 589 TL OLDU



2022 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 176.589 TL, ABD doları cinsinden 10.655 olarak hesaplandı.



FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ 2022 YILINDA %21,8 ARTTI



GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde 2022 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri %21,8, hizmet faaliyetleri %11,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %9,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri %8,7, diğer hizmet faaliyetleri %5,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4,8, gayrimenkul faaliyetleri %4,3, sanayi %3,3 ve tarım sektörü %0,6 arttı. İnşaat sektörü ise %8,4 azaldı.

GSYH 2022 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %3,5 ARTTI



GSYH dördüncü çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,5 arttı.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ GSYH ZİNCİRLENMİŞ HACİM ENDEKSİ, BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE %0,9 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi 2022 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,5 arttı.

GSYH 2022 YILININ DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 4 TRİLYON 800 MİLYAR 717 MİLYON TL OLDU



Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini 2022 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %106,2 artarak 4 trilyon 800 milyar 717 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 262 milyar 669 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2022 YILINDA %19,7 ARTTI



Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2022 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %19,7 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %57,5 oldu.



HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2022 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %16,1 ARTTI



Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %16,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %2,6 arttı.



MAL VE HİZMET İHRACATI 2022 YILINDA %9,1, İTHALATI İSE %7,9 ARTTI



2022 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı %9,1, ithalatı ise %7,9 arttı. Mal ve hizmet ihracatı 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,3 azalırken ithalatı %10,2 arttı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİ 2022 YILINDA %82,7 ARTTI



İş gücü ödemeleri 2022 yılında bir önceki yıla göre %82,7 artarken, net işletme artığı/karma gelir %115,2 arttı. 2022 yılının dördüncü çeyreğinde ise iş gücü ödemeleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %103,3 artarken, net işletme artığı/karma gelir %104,9 arttı.

2022 YILINDA İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %26,5 OLDU



İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl %30,1 iken bu oran 2022 yılında %26,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %52,5'ten %54,5'e yükseldi.