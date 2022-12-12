'Enflasyon 2023 yıl sonuna kadar düşecek'

CBS'e konuşan Yellen, "Gelecek yılın sonuna kadar enflasyonu eğer öngörülmeyen bir şok yaşanmaz ise çok daha düşük seviyede göreceğinize inanıyorum" dedi.

Enflasyonda bu yıl yaşanan yükselişin kısa ömürlü olacağını umduğunu belirten Yellen, 1970'lerde görülen yüksek fiyat artışları sonrası ABD hükümetinin enflasyonun frenlenmesi gerektiğin konusunda "çok fazla ders" aldığını vurguladı.

Taşımacılık maliyetlerinin ve teslimatlarda uzun süreli gecikmelerin önemli oranda azaldığına işaret eden Yellen, benzin fiyatlarının da düşmeye başladığına dikkat çekerek, "Önümüzdeki yıl enflasyonda önemli bir düşüş göreceğimizi düşünüyorum" dedi.

Yellen, ABD ekonomisinde resesyon olasılığına yönelik soruya ise "Bir resesyon olasılığı var, ancak benim görüşüme göre resesyon enflasyonu aşağı getirmek için kesinlikle gerekli bir şey değil" yanıtını verdi.