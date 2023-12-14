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2024 için petrol talebi beklentisi yükseltildi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2024 yılı için küresel petrol talebi tahminini yukarı yönlü revize etti.

14.12.2023 - 12:30 | | Foreks Haber
2024 için petrol talebi beklentisi yükseltildi

Uluslararası Enerji Ajansı, ekonomik karamsarlığa rağmen 2024 yılı için küresel petrol talebi büyüme tanminini yükseltti.

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2023 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahminini 90 bin varil/gün azaltarak 2,3 milyon varil/güne indirenn IEA, 2024 yılı için tahminini de 130 bin varil/gün artırarak 1,1 milyon varil/güne yükseltti.

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