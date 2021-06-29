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3 büyük banka temettü ödemelerini artırıyor

ABD'de Fed'in stres testlerinden geçen ve temettü ödemeleri ile hisse geri alım programlarına başlamak için onay alan büyük bankalar ilk olarak temettü ödemelerini artırma kararı aldılar.

29.06.2021 - 07:32 |
3 büyük banka temettü ödemelerini artırıyor

JP Morgan Chase dün yaptığı açıklamada, çeyrek dönem temettü miktarını 2021 yılının üçüncü çeyreği için 0,90 dolardan 1 dolara çıkarma niyetinde olduğunu duyurdu.

Goldman Sachs da hisse başına temettü miktarını 1,25 dolardan 2 dolara çıkarmayı planladığını açıkladı. Temettü artırımı konusunda karar Morgan Stanley'den geldi.

Morgan Stanley, çeyrek dönem temettü miktarını ikiye katlayarak hisse başına 70 cent seviyesine yükseltti. Banka ayrıca 30 Haziran 2022'ye kadar devam edecek 12 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıkladı.

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