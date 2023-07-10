3. çeyrek ihracat ve ithalat beklentileri arttı

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı üçüncü çeyrek dış ticaret beklenti anketinin sonuçlarını paylaştı.

31 Mayıs -16 Haziran 2023 tarihleri arasında uygulanan dış ticaret beklenti anketi sonuçlarına göre 2023 yılı 3. çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 4,2 puan artarak 109,5 oldu.

İhracat beklenti endeksine dahil edilen soruların yayılma endekslerine göre gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisi, bir önceki çeyreğe göre endeksi azalış yönünde etkilerken, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi bir önceki çeyreğe göre artış yönünde etkiledi.

İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ 105,3 OLDU

2023 yılı 3. çeyrek ithalat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 3 puan artarak 105,3 oldu. İthalat beklenti endeksine dahil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ithalat birim fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorusuna yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilerken, gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorusuna yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.