'3 metalde boğa piyasası sona erdi'

Aralarında Nicholas Snowdon ve Aditi Rai'nin yer aldığı analistler yayınladıkları araştırma notunda "Yatırımcılar batarya metallerinin 21'inci yüzyılda küresel ekonomi için önemli bir rol oynayacağının tamamen farkında. Ancak batarya metallerinde boğa piyasasının şu an için sona erdiğini görüyoruz" dedi.

Goldman Sachs analizinde metaller için uzun vadeli görünümün güçlü olmaya devam ettiği belirtilirken, bu yıl lityumda 60 bin dolar/ton olan spot fiyatın 54 bin doların altına geleceği, 2023 yılında ortalama 16 bin dolar/tonun hemen üzerine gerileyeceği tahmin edildi.

Nikel fiyatının yılın geri kalanında yüzde 20'nin üzerinde artarak 36 bin 500 dolar/tona yükseleceğini tahmin eden Goldman Sachs, 2023 yılında fiyatın yeniden aşağı geleceğini savundu. Şu anda 80 bin dolar/ton civarında olan spot kobalt fiyatının ise gelecek yıl ortalama 59 bin 500 dolar/tona ineceği öngörüldü.