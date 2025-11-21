Milliyet.com.tr/ÖZEL Altın fiyatları 5.450 TL ile 5.600 TL seviyeleri arasında sıkıştı. Piyasada zaman zaman tepki alımları ve tepki çıkışları gözlense de altında kararsız seyir hakim. Genel itibarıyla 5.500 TL seviyelerinde dengelenen gram altında yönün ne olacağı da merak ediliyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ AZALIYOR

ABD Merkez Bankası’nın son toplantısına dair tutanaklar da açıklandı. Buna göre Fed üyeleri aralık ayında faiz indirimine gidip gitmeme konusunda görüş ayrılığı yaşadı.

Üyelerin bir kısmı ekonominin gelecek toplantıya kadar beklentiler doğrultusunda seyretmesi halinde aralık ayında politika faizinin daha da düşürülmesinin uygun olabileceğini değerlendirirken, birçok yetkili faiz faizlerin sabit tutulması yönünde görüş bildirdi.

GÖZLER 10 ARALIK’A ÇEVRİLDİ

Piyasaların merakla beklediği yılın son Fed faiz kararı 10 Aralık tarihinde açıklanacak. Faiz oranlarındaki seyir özellikle altında yönü tayin edecek.

ALTIN FİYATLARINI HANGİ GELİŞMELER BASKILIYOR?

Peki altın fiyatlarında yaşanan son baskılanmanın sebebi ne? Altın almak isteyenler daha da beklemeli mi? Gram altın yıl sonuna doğru 5.000 TL mi yoksa 6.000 TL seviyelerine doğru mu gidecek? Piyasalara ilişkin tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Altında son fiyatlamalara baktığımda ‘piyasalarda kafalar karışık’ yorumunu yapabilirim. Bir gün yukarı yönlü hareketli, ertesi gün aşağı yönlü. Son derece hareketli ve oynak bir piyasa altın tarafında. Altın Fed’in de altın tarafında çok etkisini görmüyoruz. Piyasa belli ki bundan yorulmuş. Şu anda piyasada baskılanmanın birçok nedeni var. Bunlar daha çok siyasi nedenler. Bunlara baktığımızda Epstein dosyası birinci sırada yer alıyor. Burada Trump’ın da adı geçiyor. Tasarı onaylandı, yasalaşması durumunda Trump’ın bu dosyanın neresinde olduğunun bilinmezliği, yasa tasarısı yasalaşırsa o zaman durum farklılaşır. Ben o zaman altında sert yukarı yönlü hareketler görebiliriz diye düşünüyorum. Bu dosyanın içerisinde Trump çok daha kötü bir pozisyonda ise görevinden alınması gibi bir süreci başlatabilir. Bu kötü senaryodur.

Barclays raporunda 2026 yılında S%P 500’ün 7600’lere kadar yükselebileceği öngörüsünde bulundu. Böyle bir durumda altın baskı altında olabilir. Özellikle altını yükselten Çin Merkez Bankası’nın 12 ay boyunca aralıksız altın alımlarıydı. Altın ETF’lerinin hareketlenmesi ve diğer majör merkez bankalarının altın rezervlerini güçlendirmeleriydi. Halihazırda altın alımları devam etse de önceki aylardaki kadar yoğun değil. Bu da bir başka baskılanma sebebidir. Peki altın gözden düştü mü? Hayır, sadece dinlenme, soluklanma evresine girdi diyebiliriz.

İŞTE ALTINDA ASIL BASKI YARATAN UNSUR!

ABD hükümetinin kapalı olması nedeniyle açıklanamayan veriler erteleniyor. İstihdam verisi de muhtemelen gelmeyecek. Bu da baskı yaratan bir unsurdur. Asıl baskı yaratan unsur hükümetin açıldıktan sonraki süreçte kapalı olduğu zaman dilimi içerisinde bunun ABD’ye maliyeti ve nasıl finansa edileceğidir.

FED’DEN NE BEKLENİYOR?

Muhtemelen 10 Aralık tarihindeki toplantısında Fed 25 baz puanlık indirim yapacaktır. Bu indirimi yapmasının arkasındaki gerekçe de piyasaları bir süre daha canlı tutma arzusu, enflasyonun kökleşmesine rağmen piyasadaki mekanizmanın işlemesi için olacaktır.

5.550 TL SEVİYELERİNDE DENGELENEN GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİNLER NELER?

Gram altında ilk etapta 5.650 TL, 5.800 ve 6.000 TL hedefleri takip edilecektir. Aralık ayı içerisinde Merkez Banka’mızdan da Fed’den de faiz indirimi gelecektir. İçeride enflasyon verileri önemli olacaktır. Yıl sonu enflasyon beklentisinin %32 seviyelerine revize edilmesi durumunda altında da yükseliş eğilimi ya da altına olan talep eğilimi devam edecek gibi gözüküyor.

ALTINDA ALIM İÇİN DAHA FAZLA BEKLENMELİ Mİ?

Hayır, altın da tıpkı hisse senedi gibi alınabilir. Burada önemli olan geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmektir. Geri çekilmelerde bir kez daha gördük ki 5.400-5.350 TL bandına geri çekilmeler olursa bir parça, 5.350 TL’nin altına sarkarsa alım düşünülebilir.

Yukarı yönlü hareketlenmelerde 5.650-5.700 TL bandının üstünde kapanış gerçekleşirse altında orta vadede yeniden alım fırsatı yakalanabilir.

FİYAT YIL SONUNA DOĞRU 5.000 TL Mİ YOKSA 6.000 TL SEVİYELERİNE Mİ GİDECEK?

Yıl sonu için 6.000 TL gibi gözüküyor. Eli kulağında olan bazı gelişmeler var. ABD, Çin tarafında olsun, Japonya Merkez Bankası Başkanları’ndan birisi dedi ki ‘faiz artırabilir.’ Bu dolar/yen paritesini nasıl etkiler? Altında yönü bu etkileyecektir. Çünkü ‘faiz artırabiliriz’ açıklamaları sonrasında dolar endeksinin yeniden 100’ün üzerine çıktığını gördük ki bu da güçlenen dolar, bununla birlikte istikrarını koruyan bir altın profilini çizebilir. Kısacası altın 2026-2027'de de gündemimizde olacaktır. Dünya karışık bir döneme girdi. Altın, dolara alternatif olarak sadece bir yatırım aracı değil, ticari işlemlerde kullanılabilir bir araç haline gelecektir diye düşünüyorum.”