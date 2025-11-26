Milliyet.com.tr/ Geçtiğimiz hafta 5.500 TL seviyelerinde cansız seyreden altın fiyatlarında yeni haftada tansiyon yükseldi. Altının gram fiyatı pazartesi günü 5.600 TL kritik eşiğini aşarken, fiyatlarda yükseliş eğilimi salı günü de etkisini gösterdi.

Haberin Devamı

Altının gram fiyatı en son 14 Kasım’da 5 bin 700 TL seviyelerinin üzerini test etmişti. Salı günü 5 bin 672 TL’yi gören gram altın bugün de kazançlarını artırarak 5.693 TL seviyesine kadar yükseldi. Böylelikle gram altın fiyatı neredeyse son 2 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

10 ARALIK ÖNCESİ BEKLENTİLER ŞEKİLLENİYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yılın son kritik faiz kararı 10 Aralık tarihinde açıklanacak. Geçtiğimiz haftalarda Fed’den faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla birlikte altın fiyatlarında baskı artmıştı. Yeni haftada ise beklentiler terse döndü.

‘PİYASALARDA PARANIN ADRESİ YÖN DEĞİŞTİRDİ’

Peki altın fiyatlarında tansiyon neden yükseldi? Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Yıl sonu öngörüleri neler? Altın fiyatlarına dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Altın fiyatlarındaki yükselişin en büyük etkeni, Fed'in faiz indirimi ihtimalinin yeniden gündeme gelmesidir. Powell’dan sonra en güçlü Fed Başkanı olan New York Fed Başkanı John Williams, ‘bizim faiz indirecek alanımız var’ dedi. Bu açıklama sonrası 10 Aralık’ta Fed faiz indirecek beklentileri arttı. Bununla birlikte altında yukarı yönlü hareketi gördük.

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Manşetlerdeki haber her ne kadar bu olsa da bence geri planda Japonya’nın 135 milyar yenlik teşvik paketi açıklaması ve bununla birlikte yendeki değer kayıplarının önüne geçmek adına da ‘faiz artırabilirim’ mesajı vermesi sonrasında bir anda piyasalarda paranın adresi yön değiştirdi. Bu durum dünya genelinde IMF gibi kurumlar dahil olmak üzere en büyük finansal sponsor olan Japonya’nın bu hamleleri sonrasında carry trade ihtimalinin gittikçe zayıflayacağına dair konu başlıkları öne çıktı.

Carry trade fırsatlarının ortadan kalkması ne demek? Dünya genelinde dolaşan, buna Türkiye’de dahil olmak üzere Çin’de ve birçok ülkeden para çıkışı anlamına geliyor.

Dolayısıyla bu hareketin ilk öncü ayak seslerini biz kripto paralarda görmüştük. Satış yönünde hareketler gelmişti. ‘Teşvik paketi ile birlikte faiz de artırabilirim’ söylemleri eklenince bu bir anda altına olan yönelişi hızlandırırken, ‘carry trade’in sonuna mı geliniyor? Beklentileri ile birlikte hisse senetlerinde kripto paralarda satış baskısı kendini gösterdi.

Haberin Devamı

GÖZLER 10 ARALIK’A ÇEVRİLDİ... FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Fed’den faiz indirimi beklentisi yüzde 79'lara kadar çıktı. Fed faiz indirse bile bunu sadece piyasayı canlandırmak için yapacaktır. 40 günün üzerinde kapalı kalan ABD hükümetinin 11 milyar dolarlık zararı oluşmuştu. Bu zararın telafisine yönelik belirsizlikler nedeniyle faiz indirileceğini düşünüyorum.

‘BU HAFTA GÜÇLÜ HAREKETLER GÖREBİLİRİZ’

Çarşamba günü açıklanacak işsizlik maaşı başvuruları önemli olacak. Tarım dışı istihdam rakamı iyi geldi ama işsizlik oranında beklentinin üzerindeki artışla tedirginlik de söz konusu. ABD’de ekonomik verilerin açıklanmasıyla birlikte bu hafta altında güçlü hareketleri görebiliriz.

ABD’de işsizlik dataları açıklansa bile beklentilerden daha iyi rakamlar oluşsa dahi bu altındaki yükselişi engellemeyecektir. Altındaki asıl yükselişi sağlayan dolar/yen paritesi ve dolar endeksinin 100’ün altında olmasıydı. Dolar endeksinin 100’ün üzerinde çıkması ve yendeki dengelenme çabalarını gördüğümüzde bu durumun özellikle faiz adımıyla da desteklerse Japonya, yendeki yükseliş, altındaki yükselişi tetikleyecektir.

Haberin Devamı

‘YERLİ YATIRIMCI ALTINA YÖNELİYOR’

Gelelim içeriye 5.600 TL seviyelerinde bir gram altın fiyatlaması var. İçeride altına yöneliş enflasyonla bağlantılıdır. Enflasyondaki yüksek seyir ve yıl sonu hedeflerinin yukarı yönlü revize edilmesi sonrasında altına yeniden talebin oluştuğunu görüyoruz. Özellikle altın yatırımcısı her geri çekilmeyi içeride alım fırsatı olarak değerlendiriyor.

Altında 6.000 TL seviyesini biraz daha erken görebiliriz diye düşünüyorum. Ben yıl sonu için 5.500 TL-6.100 TL bandında bir fiyatlama bekliyordum. Bu biraz daha öne çekilecektir. Altın fiyatları değerini korurken, dolara da yönelişi görebiliriz’