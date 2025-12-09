5.800 TL’ye yaklaşan gram altın için yeni tahmin! İlk kez bu rakam telaffuz edildi

Milliyet.com.tr/ÖZEL Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yönünü yukarı çevirdi. Ons altın 4.200 doları aşarken, gram altın fiyatı da 5.750 TL seviyelerine yaklaştı. Gram altın son günlerde 5.700-5.800 TL bandında yön arayışını sürdürürken, yatırımcılar ‘altında daha da yükseliş olacak mı?’ sorusunun yanıtını arıyor. Gram altın bugün 5.720 TL seviyelerinde hareket ediyor.

PİYASALARDA KADER HAFTASI

Öte yandan para ve emtia piyasalarında bu hafta yön belli olacak. 10 Aralık Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) kritik faiz kararını açıklayacak. Son haftalarda Fed’den faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla birlikte altın fiyatları hareketlenmişti.

Fed’in yılın son faiz kararını açıklamasının ardından altında rota da belli olacak. Peki Fed faiz kararı sonrası altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? 5.800 TL'ye doğru yönelen gram altında yeni hedef ne? Bu yıl altının yanı sıra hangi yatırım araçlarının performansı dikkat çekti?

YATIRIMCILARA ‘SERT DALGALANMA OLABİLİR’ UYARISI

Fed faiz kararı sonrası yıl sonuna ilişkin beklentilerini milliyet.com.tr’ye açıklayan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Altın piyasası mevcut şartlarda Fed faiz kararını beklese de Fed’in politika faizini 25 puan indireceği beklentisi fiyatlara girmiş durumda. Çünkü indirim beklentisi çok yüksek. Ancak hem merkez bankalarının alıma devam ettiği haberleri hem de Fed’in faiz indirimi ile ilgili açıklamalarında güvercin bir ton kullanacağı beklentisi de şu an fiyatlara etki yapıyor. Powell çarşamba akşamı yeterince güvercin bir ton kullanmazsa, ons altın fiyatında satışın gelmesine sebep olabilir.

Fed'in 25 baz puan faiz indirimi yapacağı beklentisinin %90’lara gelmesi nedeniyle, faiz indiriminin fiyatlara girdiğini düşünüyoruz. Ancak gelecek açıklamalar son derece önemlidir. Güvercin açıklamalar faiz indiriminden daha fazla etkili olabilir. O yüzden açıklamaların tonuna, gelecek faiz indirimleri için umut olup olmadığına göre piyasa pozisyonunu gözden geçirecektir. Bu esnada sert dalgalanmalar olabilir. Ancak kalıcı olacağını düşünmüyoruz.

5.800 TL’YE DAYANAN GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

5.900 TL seviyelerinin aşılması, ons altın yükselmesiyle mümkün görünüyor. Dolarda istikrarlı bir hareket olması nedeniyle döviz bazlı bir yükseliş beklemiyoruz. Fed faiz kararından sonra çarşamba akşamı itibarıyla ons altın dalgalanmasına bağlı bir hareketlilik olabilir. Ancak açıklamaların tonuna göre yön netleşecektir.

İLK KEZ BU RAKAM TELAFFUZ EDİLDİ

Ons altın için 4.900 dolar potansiyeli devam ettiği için gram altında da 6.700 TL seviyelerine kadar yükselişin devam etme ihtimali sürmektedir. 6.000 TL seviyesi ise dalgalanmalarda bile görülebilir. Bu seviyenin üzerine çıkılması yakın zamanda Fed’in güvercin mesaj tonuna bağlıdır.

HANGİ YATIRIM ARAÇLARINDA GETİRİLER CAZİP?

Altının dışında özellikle nadir element listesine alınan gümüşteki hareketler dikkat çekiciydi. Ancak işlem hacminin daha kısıtlı olması ve çok oynak hareket etmesi nedeniyle altın kadar güven vermemektedir. Bunun dışında yüksek faizler nedeniyle mevduat getirisi de enflasyonun üzerindedir.

Aylık bazda getirilere baktığımızda gümüş dışında mevduat ön plana çıkmakta ve TÜFE'ye göre %2.18 getiri sağladığı görülmektedir. Akabinde devlet iç borçlanma senetleri %1.86 reel getiriyle ikinci durumdadır. Borsa %0.47 getiri sağlamış görünürken dolar %0.23 reel getiri ile oldukça gerilerde kalmıştır. Külçe altın ise reel getiride %0,44 kaybettirmiş görünüyor.”