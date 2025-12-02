5.800 TL’yi de aşan gram altında ilk hedef belli oldu: ‘Kısa süre içerisinde göreceğiz’

Milliyet.com.tr/ÖZEL Geçtiğimiz hafta itibarıyla yönünü yukarı çeviren altın fiyatlarında yeni haftanın ilk işlem gününde de yükselişler dikkat çekti. Altının gram fiyatı pazartesi günü 5.800 TL seviyelerini aşarken, 21 Ekim’den bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Bu, son 6 haftanın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Gram altın 17 Ekim tarihinde 5.905 TL ile tüm zamanların zirvesini görmüştü. Son fiyatlamaları ardından altında gözler yeni rekora çevrildi. Bugün gram altın fiyatı 5.800 TL eşiğinin altında 5.770 TL'den işlem görüyor.

‘HER ŞEY ALTINDAN YANA GÖZÜKÜYOR’

Peki altındaki yükselişi ne tetikliyor? Bu hafta içerisinde yeni rekor görür müyüz? 5.800 TL’yi de aşan gram altında yeni hedef ne? Altın fiyatlarında bu seviyelerden düşüş olur mu? Piyasalara ilişkin tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Altın piyasasını neler etkiliyor? Diye şöyle bir baktığımızda ilk olarak yıl sonuna yaklaşıyor olmamızdır. İkinci olarak açık pozisyonların kapatılması, üçüncüsü stratejilerdir. Savaş ve barış umutları, OPEC kararları... Kısacası her şey şu anda altından yana gözüküyor.

Öte yandan Avrupa’da birçok ülkenin vatandaşlarına özellikle ‘nakit bulundurun, konserve stoku yapın’ şeklinde açıklamaları akılları karıştırıyor. İnsanlar da doğal olarak fiziki olarak taşıyabileceklerini düşünerek altına yöneliyorlar. Sadece vatandaş değil, merkez bankaları da yıl sonu rezervlerini bir kez daha gözden geçirmek için altına yöneliyorlar.

‘ALTIN ÜZERİNDE KARIŞIK BİR FİYATLAMA GÖRÜYORUZ’

Manşete konulan haber ne? ‘Fed aralık ayında faiz indirecek’ sanki tek Fed’miş gibi... Bunun içinde Çin var, Ukrayna stratejisi var, İsrail var. Hatta bu fiyatlamanın içerisinde ilginçtir ki Netanyahu’nun Cumhurbaşkanından yolsuzluk iddialarıyla ilgili yargılandığı davadan affını isteme haberi de var. Karışık bir fiyatlamayı altın üzerinde görüyoruz. Gram altın 6 haftanın en yükseğinde, ons altında da 21 Ekim’den bu yana en yüksek değeri görüyoruz.

Öte yandan yeni Fed başkanı adaylığı için Trump’ın isim vermemesi eski danışmanına okların çevrilmesi gibi unsurlar da fiyatlamalarda var. Ukrayna konusu çetrefilli ama Ukrayna savaşında barış anlaşmasına varma şanslarının olduğuna dair Trump’ın açıklamaları kıymetli metalleri pozitif etkiliyor.

GRAM ALTIN İÇİN RAKAM VERİLDİ: ‘KISA SÜRE İÇERİSİNDE GÖRECEĞİZ’

Altın fiyatlarında sert yükseliş olmasa da yükseliş devam edecektir. Teknik göstergelere baktığımızda gram altında yıl sonu hedefimiz 5.550 TL-6.000 TL bandındaydı. Kısa bir süre içerisine gram altın tarafında 6.000 TL ve üzerindeki fiyatlamayı göreceğiz.

2026 yılının ilk yarısında, haziran sonuna kadar altına olan yöneliş devam edecek gibi gözüküyor. Teknik anlamda baktığımızda gram altında kısa vadeli hedefimiz 6.000 TL’dir. Yıl sonu kapanışı aralık ayındaki gelişmelere bağlı olarak değişebilir. 6.000 TL’nin üzerinde bir kapanışı da görebiliriz.

YATIRIMCILAR BU GELİŞMELERE DİKKAT!

Fed kararı öncesi ons altında bir toparlanma, dolarda ise baskılanma görüyoruz. Bu hafta içerisinde ons altını etkileyecek unsur Japonya’dan gelen haber akışı olacaktır. Japonya tahvil ihaleleri, Japonya Merkez Bankası’nın aralık ayında faiz artırılabileceği mesajlarına ilişkin haber akışları ons altını etkileyecektir. Ons altında 4.250 dolar seviyeleri test edildi. Bu da yıl sonunda 4.450-4.550 dolar bandında yılı tamamlayabilme ihtimalini kuvvetlendiriyor.

BU HAFTA YENİ REKOR GÖRÜR MÜYÜZ?

Evet, gram altın tarafında hızlıca 6.000 ve 6.000 TL’nin üzerini görebiliriz. 3 Kasım’daki enflasyon verisi eğer beklentilerden düşük gelirse kısa süreli bir realizasyon görebiliriz.

Aylık bazda %1.10 seviyesinde TÜFE gelebilir. Yıllık bazda da %38 civarında enflasyon görebiliriz. ‘Aralık ayında enflasyonda düşüş eğilimi devam eder’ şeklinde haberler olursa bir anda altına olan yöneliş kısa süreli realizasyonla duraksamaya girebilir.

'TÜRK İNSANI ALTINDAN VAZGEÇMEYECEK’

Genel anlamda baktığımızda 2006 yılından bu yana gram altın tarafındaki yükselişe baktığımızda enflasyondaki yükselişe paralel olduğunu gördük. Enflasyon düşük olduğu dönemlerde düşük altın, enflasyonun yükselmeye başladığı noktalarda ise dövizde bir hareketlilik yoksa altına sert yönelişleri gördük. Enflasyon kontrol altına alınsa bile yüksek seyrini devam ettirirse gram altın tarafında yine alışlar devam edecektir.

Faizler düşmeden, kredilerdeki vadeler uzatılmadan altında bir realizasyon görme ihtimalimiz zayıf. Türk insanı ne zaman altın bozdurur? Ev, araba, arazi alacağı zaman. Son dönemlerde daha çok ev, arazi, tarla alımı noktasında altın bozdurulduğunu gördük. Enflasyon yüksek seyrini koruduğu sürece Türk insanı altından vazgeçmeyecektir.”