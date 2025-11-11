5 bin 700 TL’ye dayanan gram altın için yeni tahmin! İşte piyasadaki yükselişin sebebi

Milliyet.com.tr/ÖZEL Geçtiğimiz haftalarda gram altın 5.400 TL’yi aşmakta zorlanırken, ons altın fiyatı da 4.000 dolar kritik eşiğinde hareket ediyordu. Sert düşüş sonrası dengelenen altın fiyatlarında yeni hafta itibarıyla rota değişti.

Pazartesi günü ons ve gram altın fiyatı yüzde 2’nin üzerinde yükselişler gösterdi. Gram altın yeniden 5 bin 600 TL seviyesini aşarken, ons altın da gözünü 4.200 dolara dikti.

PİYASALARIN MERAKLA BEKLEDİĞİ GELİŞME! ABD HÜKÜMETİ AÇILIYOR MU?

Bütçe görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle 40 gün boyunca kapalı kalan ABD hükümetinin açılmasına yönelik önemli adımlar atıldı. ABD Senatosu’nda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya vardı.

ABD Senatosu, 1 Ekim'de kapanan federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onayladı. Tasarının bir sonraki durağı, Temsilciler Meclisi olacak. Tasarı, burada da kabul edilirse imzalaması için ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gidecek.

Trump'ın söz konusu tasarıyı imzalamasının ardından federal hükümetin yeniden açılması bekleniyor.

ALTIN FİYATLARINDA DÜN YAŞANAN YÜKSELİŞİN SEBEBİ BELLİ OLDU

Peki altın fiyatlarında son yaşanan yükselişin sebebi ne? 5 bin 700 TL seviyelerine dayanan gram altın için yeni hedefler neler? Altında yükseliş sürecek mi? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Hükümetin yeniden açılacağına dair haberler altının düşüşü yönünde etki yapar diye bekliyoruz. Çünkü kapanma haberi altının güvenli liman özelliğini ön plana çıkararak alımları artırmıştı. Ancak yükselişin asıl nedeni farklı. Belki de bu haber olmasaydı yükseliş daha da sert olabilirdi.

Altını yükselten olay kısacası şu: Fed'in belirlediği faiz oranı ile piyasada oluşan ve "Tri-Party" repo faiz oranı arasındaki fark geçen cuma günü 2020 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu gelişme, Fed'in 1 Aralık'ta bilanço küçültme (QT) programını durduracağını açıklamasına rağmen yaşandı. Repo faizlerindeki sıçramanın bir günlük bir oynaklıktan ibaret olmadığı ve fonlama piyasalarının hala güvende olmadığı konuşulmaktadır.

Bir yandan hükümetin henüz kapalı olması diğer yandan Fed'in varlık alımını sonlandırarak piyasaya likidite vermemesi likidite krizi olabileceği kaygılarını artırıyor. Bu nedenle altına, yani güvenli limana ufak ufak dönüşlerin olduğunu görüyoruz.

ABD’DE HÜKÜMET AÇILIRSA BU, ALTINI NASIL ETKİLER?

Hükümetin açılması durumunda altında aşağı yönlü hareketlerin olmasını bekliyoruz. Ancak likidite krizi uyarıları bu hareketi gölgede bırakabilir. O zaman altına alım dalgası gelebilir ve hükümetin tekrar açılmasıyla gelebilecek satışları alabilecek ve yükselişe neden olabilecek bir alım dalgası yaşanabilir.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Altında teknik göstergelerden zayıf yukarı sinyalleri gelmeye başladı. Ons altın 4.093 dolar seviyelerini gördüğü takdirde yukarı sinyalleri çoğalacaktır. Bulunduğu seviyeler oldukça kritik ve trend için dönüm noktasıdır.

Ons altında teknik olarak 4.093 dolar seviyesinden işlem geçtiği takdirde tekrar 4.333 dolar hedefini konuşmaya başlayacağız. Bu durumda 4.030 dolar seviyesi destek konumuna geleceği için yukarı pozisyon açmak isteyenlerin alım bölgesi olabilir.

5 BİN 600 TL’Yİ AŞAN GRAM ALTIN İÇİN YENİ HEDEF!

Gram altın, ons altın fiyatlamasına göre daha erken yukarı sinyali vermeye başladı bile. Özellikle 5 bin 511 TL seviyesinin üzerinde olması boğa piyasası dediğimiz alıcıların ağırlıklı olduğu bir piyasa yapısını göstermektedir. Şimdilik 5 bin 811 TL hedef konumuna gelmiş durumdadır. 5 bin 428 TL ise destek konumuna gelmiştir. Teknik analize göre işlem yapanların alım yapmak isteyeceği bölge konumundadır.”