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Uzmanpara50 baz puan faiz artırımı beklentisi zayıfladı
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50 baz puan faiz artırımı beklentisi zayıfladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi'nin 4 Ağustos'ta yapacağı toplantıda faizi 50 baz puan artıracağı beklentisi zayıfladı.

22.07.2022 - 13:15 |
50 baz puan faiz artırımı beklentisi zayıfladı

BoE Başkanı Andrew Bailey'in ağustos ayı toplantısında 50 baz puan artırım olasılığının da tartışılabileceğini söylemesi sonrası hafta başında yüzde 100 olarak fiyatlanan 50 baz puan artırım olasılığı bugün yüzde 68'e indi.

Citi de bugün yayınladığı bir raporda BoE'nin faiz artırımı için 50 baz puanı değil, 25 baz puanı tercih edeceğine göre pozisyon almaya yöneldiklerini belirtti.

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