'50 baz puan faiz artırımı taraftarıyım'

ECB temmuz ayından bu yana faiz oranını 200 baz puan artırdı. Euro Bölgesi enflasyonunda yavaşlama ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım hızını düşüreceği sinyalleri ECB'nin de 15 Aralık toplantısında faiz artırım hızını 75 baz puandan 50 baz puana indireceği beklentisini güçlendirdi.

LCI televizyonuna konuşan Villeroy faiz artırımlarının 15 Aralık'tan sonra da devam etmesini beklediğini belirtti. Ancak Villeroy faiz artırımlarının ne zaman, hangi seviyede durmasını beklediği konusunda bilgi vermedi.

Villeroy, Euro Bölgesi'nde enflasyonun 2023 yılının ilk yarısında tepe yapacağı ve sonrasında gerilemeye başlayacağını öngördüklerini belirtirken, "Enflasyonun 2024-2025 civarında ortadan kalkmasını bekliyorum" diye konuştu.

Villeroy ayrıca Fransa ve Avrupa'nın sert bir ekonomik inişten kaçınabileceklerini düşündüğünü, gelecek bir resesyonun muhtemel olmadığını ifade etti.