50 baz puan faiz artışı beklentisi yükseldi

Traderlar gelecek aylarda Fed’den 3 kez 50’şer baz puanlık faiz artışını fiyatlıyor.

ABD’de enflasyonun mayıs ayında yükselişini sürdürdüğünü gösteren verilerin ardından swap piyasasında haziran, temmuz ve eylül aylarında 50’şer baz puanlık artış bekleniyor.

AmeriVet Securities’den Gregory Faranello, “Her toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı masada. Enflasyon düşene kadar önden yüklemeli yükselişler olabilir. 75 baz puanlık artış da değerlendirilebilir ancak Fed Başkanı Jerome Powell daha ölçülü artışlardan yana” açıklamasını yaptı.

BloombergHT'de yer alan habere göre ülkede enflasyon mayıs ayında yıllık yüzde 8.6’ya yükseldi. Aylık artış yüzde 1 ile tahminleri aştı. Çekirdek enflasyon da tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

2 yıllık ABD tahvil faizi 16 baz puan artarak yüzde 2.97 ile 2018 yılından beri en yüksek seviyeye ulaştı. 10 yıllık tahvil faizi de 5 baz puan artarak yüzde 3.09 oldu.