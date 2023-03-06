'50 baz puan faiz artışı kesinleşti'

Lagarde, İspanyol Vocento gazetesine yaptığı açıklamada artışın artık "büyük ihtimal" olduğunu belirtti. Aynı zamanda çekirdek enflasyonun önümüzdeki aylarda manşet enflasyon oranı düşse bile rahatsız edici derecede yüksek kalabileceği konusunda uyardı.

ECB, 2022 yılı Temmuz ayından bu yana faiz oranlarını 300 puan artırdı ve 16 Mart'ta gerçekleştirilecek toplantı için 50 baz puanlık bir artışa işaret etti. Ancak yatırımcılar son zamanlarda zayıf enflasyon verileri nedeniyle daha da büyük bir hareket olabileceği yönünde görüş açıkladı.

Lagarde, "Kısa vadede çekirdek enflasyon yüksek olacak" dedi.

Ocak ayı için manşet enflasyon yüzde 8,5 açıklanırken, çekirdek enflasyon yüzde 5,6 seviyesine kadar yükseldi.

Son zamanlarda birçok politika yapıcı ECB faiz artışlarının çekirdek enflasyon dönene ve ECB'nin yüzde 2 hedefine doğru düşmeye başlayana kadar devam etmesi gerektiği konusunda görüş belirtiyor.

Lagarde, "Enflasyonu yüzde 2'ye geri getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam etmeliyiz, bunu da yapacağız" diye konuştu.

ECB Başkanı Lagarde, Euro Bölgesi ekonomisinin korkulandan daha iyi durumda olduğunu ve üretimin 2022 yılının son çeyreğinde yaşanan durgunluktan hızlanmasının beklendiğini sözlerine ekledi.