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'500 liralık banknot gündemimizde yok'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "500 liralık banknot gündemimizde yok. Paralar aynı şekliyle kalacak" dedi.

02.08.2022 - 11:48 | | DHA
'500 liralık banknot gündemimizde yok'

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yüksek enflasyon nedeniyle 500 liralık banknot basılacağına ilişkin iddiaları yalanlayan Nebati, "500 liralık banknot gündemimizde yok. Öyle bir çalışma da yok. Paralar aynı şekliyle kalacak" ifadelerini kullandı.

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