6.300 TL’ye dayanan gram altın için 3 güne dikkat! 2 farklı rakam verildi

Yılın son günlerine girilmesiyle birlikte altın ve gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenme hızlandı. Ons altın fiyatı cuma günü 4500 dolar kritik eşiğini aşarak rekor kırarken yurt içinde gram altın fiyatı da yeni zirvesini test etti.

Ons altındaki yükselişe bağlı olarak kazançlarını artıran gram altın cuma günü 6.278 TL seviyesine kadar yükseldi. Noel tatili nedeniyle yurt dışı piyasalarının kapalı kalması işlem hacmini düşürürken, fiyatlarda rekor serisi devam etti. Gram altın fiyatı yılbaşından bu yana yatırımcısına %110 kazandırırken, ons altında kazanç %72 oldu.

ALTINDA BUGÜN YÖN AŞAĞI DÖNDÜ

Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde kazançlarını geri verdi. Gram altın fiyatı 6.200 TL seviyelerine gerilerken, ons altın da 4.500 doların altına sarktı.

GRAM GÜMÜŞTE BİR GÜNLÜK YÜKSELİŞ %10’A DAYANDI

Altın fiyatlarının yanı sıra değerli emtialardan gümüşün fiyatı bu yıl tüm yatırım araçlarını solladı. Cuma günü ons gümüşün fiyatı 78.55 dolar seviyelerine kadar yükselirken, gram gümüşün fiyatı da 99 liradan 108 lira seviyesine çıktı. Gümüşte günlük bazda fiyat yükselişi %10’a yaklaştı.

YÜZDE 229.5 ORANINDA KAZANDIRDI

Gram gümüşün fiyatı 2025 yılında yatırımcısına %229.5 oranında kazandırdı. 108 TL seviyesini aşan gram gümüşün fiyatı 2024 yıl sonunda sadece 32.88 liraydı. Ons gümüş ise aynı dönemde yatırımcısına %174 oranında kazanç sağladı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde ons gümüş 76 dolar civarında hareket ederken, gram gümüşün fiyatı da 105 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

‘GRAM ALTINDA GEVŞEME BEKLEMİYORUZ’

Peki altın ve gümüş fiyatları son günlerde neden hızlandı? Önümüzdeki günlerde fiyatlar nasıl seyredecek? Hızlı yükseliş sonrası piyasalarda ani bir geri çekilme olur mu? Yeni yılda altın ve gümüşü neler bekliyor? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri yanıtlayan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Daha önce milliyet.com.tr’ye yaptığım değerlendirmelerimde gram altında 6.200 TL seviyesinin üzerini beklediğimi ifade etmiştim. 6.250 TL’lik hafta kapanışıyla da beklentimiz gerçekleşmiş oldu. Gram altında da orta vade aşağı sinyali henüz yok. Sinyaller hala yukarı yönlü olduğundan şimdilik bir gevşeme beklemiyoruz. Ons altına fiyatına paralel fiyat değişimleri görebiliriz.

GRAM ALTINDA 3 GÜNLÜK TAHMİN GELDİ, 2 FARKLI HEDEF VERİLDİ

6.100 TL –6.350 bandında hareket edebilir. Tabi ki bu hedef 31 Aralık’a kadar geçerli. Yeni yılı daha isabetli konuşmak için ocak ayının ilk haftasını yakından takip edeceğiz. Fed faiz indirimi beklentisiyle beraber uluslararası yatırımcının hala ABD tahvili almak istememesi altına yaradığı için, bu süreçlerdeki davranış değişikliğini gözlemleyeceğiz.

ALTIN VE GÜMÜŞTE ÖNÜMÜZDEKİ YIL SERT DÜŞÜŞ OLUR MU?

Gündemde özellikle Rusya Ukrayna savaşının bitmesi önemli etki yapabilir. Somut adım atıldığında özellikle euronun önemli prim yapma ihtimali artarken, altın pozisyonu olan bazı merkez bankaları pozisyon azaltabilir. Bu durum altında satış anlamına gelir.

Bunun yanında ABD’nin Venezuela ile ilişkileri de yakından takip edilecek. Burada sıcak temas altının güvenli liman olarak tekrar hatırlanmasını sağlayabilir. Bu tür haberlerin piyasalarda oynaklık yapabileceği unutulmamalıdır. Gümüşte arz sıkıntısının bittiği haberi gelince, gümüşte sert satışların gelebileceğini de unutmamalıyız.

‘SERT DALGALANMA İHTİMALİ YÜKSEK’

Ons altında 4.900 dolar beklentileri teknik analize de uygun. O yüzden bu seviyelere yükselmesini bekliyoruz. Bu durumda gram altında da 7.000 TL seviyelerinin görülme ihtimali fazla. Gümüşte ise arz haberleri çok etkili olacak o yüzden sert dalgalanma ihtimalini yüksek görüyoruz.

Ağustos ayında 37 dolar olan gümüşün son işlem fiyatının 78,42 dolar olduğunu düşünürsek riskin boyutunu daha iyi anlayabiliriz. Şimdilik agresif bir şekilde yükselen bir gümüş gördük. Hem uluslararası kurumların ciddi pozisyon alışları hem de arz kısıntısı haberleri birbirleriyle çok ilişkili olduğundan piyasanın ciddi şekilde manipüle edilme riski olabilir. O yüzden gümüşte özellikle kaldıraçlı işlem yapmaktan kaçınılmalıdır.”