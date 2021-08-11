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600 milyon dolardan fazla kripto para çalındı

Merkeziyetsiz finans platformu Poly Network’ün saldırıya uğradığı ve 600 milyon dolardan fazla para kaybettiği bildirildi.

11.08.2021 - 14:51 |
600 milyon dolardan fazla kripto para çalındı

CNBC’nin haberine göre, Poly Network'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, platformun saldırıya uğradığı ve bu olayın, "bugüne kadar merkeziyetsiz finans piyasalarını hedef alan en büyük saldırı" olduğu belirtildi.

Saldırıyı yapanlara iş birliği çağrısında bulunulan açıklamada, "Sevgili hacker, bizler Poly Network ekibiyiz. Seninle iletişime geçmek istiyoruz ve seni 'hack'lediğin varlıkları iade etmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Güvenlik şirketi SlowMist’e göre, sistemdeki bir güvenlik açığından faydalanan hırsızlar çaldıkları kripto paraları 3 farklı adrese aktardı.

Güvenlik şirketinde görevli araştırmacılar hırsızlığın “uzun süredir planlanmış organize bir saldırı” olduğunu kaydetti.

Veriler, merkeziyetsiz finans piyasalarındaki dolandırıcılık olaylarında rekor seviyede artış yaşandığını gösteriyor.

Kripto para uyumluluk şirketi CipherTrace’a göre, temmuz itibarıyla bu yıl merkeziyetsiz finans piyasalarından toplam 361 milyon dolar değerinde kripto para çalındı.

Bu yılın ilk 7 ayında merkeziyetsiz finans piyasalarındaki hırsızlıkların, toplam kripto para dolandırıcılık hacminin yüzde 54’ünü oluşturduğu ve bu oranın geçen yıl yalnızca yüzde 3 civarında olduğu tespit edildi.

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