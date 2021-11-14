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610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ekimde 610 firma için izin belgesi düzenledi.

14.11.2021 - 09:24 | | AA
610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Bakanlığın, ekim ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 11 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 25 oldu.

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