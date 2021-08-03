650 milyar dolarlık özel çekme hakkı onaylandı

IMF'den yapılan açıklamada, SDR'lerin genel tahsisin 23 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği bildirildi.

Yeni oluşturulan SDR'lerin IMF üyesi ülkelere fondaki mevcut kotaları oranında kredilendirileceği belirtilen açıklamada, yeni tahsisin yaklaşık 275 milyar dolarının (yaklaşık 193 milyar SDR) düşük gelirli ülkeler de dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelere gideceği ifade edildi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, yeni özel çekme hakkı tahsisinin onaylanmasına ilişkin, "tarihi bir karar" değerlendirmesinde bulundu.

Georgieva, "IMF tarihindeki en büyük SDR tahsisi ve benzeri görülmemiş bir kriz döneminde küresel ekonomi için bir aşı." ifadesini kullandı.

SDR tahsisinin tüm üye ülkelere fayda sağlayacağına işaret eden Georgieva, tahsisin uzun vadeli küresel rezerv ihtiyacını karşılayacağını, güven inşa edeceğini ve küresel ekonominin esnekliğini ile istikrarını destekleyeceğini bildirdi.

Georgieva, yeni SDR tahsisinin özellikle Kovid-19 krizinin etkisiyle başa çıkmakta zorlanan en savunmasız ülkelere yardımcı olacağını belirterek, SDR'lerin daha zengin ülkelerden daha yoksul ve savunmasız üye ülkelere gönüllü olarak aktarılması için uygun seçenekleri belirlemek amacıyla üyelerle aktif görüşmelerin sürdürüleceğini kaydetti.