Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara805 yatırım teşvik belgesi verildi
HaberlerUzmanpara Haberleri 805 yatırım teşvik belgesi verildi

805 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mayıs ayında 805 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

04.07.2021 - 09:36 | | AA
805 yatırım teşvik belgesi verildi

Bakanlığın, mayıs ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, mayısta 805 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 17 milyar 301 milyon 846 bin 917 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 20 bin 816 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 319 milyon 86 bin 178 lira olan ve 826 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 27 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 112 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi yapılırken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 4 milyar 775 milyon 256 bin 503 lira, gerçekleşen istihdam da 5 bin 921 oldu.

GÜNCEL HABERLER

Üsküdar'da akılalmaz anlar! Mahalle sakininden dayak yedi

Üsküdar'da akılalmaz anlar! Mahalle sakininden dayak yedi

Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü! Babasının evinde yakalandı

Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü! Babasının evinde yakalandı

Palandöken kurban kesecekleri "sahte kasap" konusunda uyardı

Palandöken kurban kesecekleri "sahte kasap" konusunda uyardı

Mayıs ayında 805 yatırım teşvik belgesi verildi.

Mayıs ayında 805 yatırım teşvik belgesi verildi.

Son dakika! Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü

Son dakika! Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üsküdar'da akılalmaz anlar! Mahalle sakininden dayak yedi

Üsküdar'da akılalmaz anlar! Mahalle sakininden dayak yedi

Sıradaki Haber
Emeklilik tarihini uzatıyor! SGK ve Bağ-Kur...

Emeklilik tarihini uzatıyor! SGK ve Bağ-Kur...

Sıradaki Haber
Temmuzda havaya ne oluyor?

Temmuzda havaya ne oluyor?

Sıradaki Haber
Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü! Babasının evinde yakalandı

Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü! Babasının evinde yakalandı

Sıradaki Haber