AB, 2023'te uzun vadeli tahvil ihraç edecek

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre tahvil ihracının 70 milyar euroluk kısmı Avrupa Birliği'nin ekonomik toparlanma programının "yeni nesil AB" finansmanı için gerçekleştirilecek. 10 milyar euro tutarında tahvil ise Ukrayna'ya yardım için ayrıldı.

Avrupa Birliği ayrıca tahvillerinin repo operasyonlarında kullanılabilmesi için bir repo kolaylığı oluşturacak ve bu kolaylık 2024 yılında uygulamaya girecek.