Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAB, 5,8 milyar euro dış ticaret açığı verdi
HaberlerUzmanparaAB, 5,8 milyar euro dış ticaret açığı verdi

AB, 5,8 milyar euro dış ticaret açığı verdi

Avrupa Birliği (AB), ağustos ayında 5,8 milyar euro dış ticaret açığı verdi.

16.10.2025 - 15:48 | | AA
AB, 5,8 milyar euro dış ticaret açığı verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 düşerek 183,6 milyar euro, ithalatı ise yüzde 4,9 azalarak 189,4 milyar euro oldu. Böylece AB, söz konusu ayda 5,8 milyar euro dış ticaret açığı verdi.

Haberin Devamı

Euro Bölgesi'nde ise ağustosta ihracat 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 4,7 düşüşle 205,9 milyar euro, ithalat ise yüzde 3,8 gerileyerek 204,9 milyar euro oldu. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası ağustosta 1 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB'den en fazla ithalat yapan ülkeler, 32,9 milyar euro ile ABD, 25,1 milyar euro ile İngiltere, 14,7 milyar euro ile İsviçre, 14,2 milyar euro ile Çin ve 7,5 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 43 milyar euro ile Çin, 26,4 milyar euro ile ABD, 11,7 milyar euro ile İngiltere, 9,7 milyar euro ile İsviçre, 7,4 milyar euro ile Norveç ve 7,2 milyar euro ile Türkiye oldu.

ABD'nin bütçe açığı 1,8 trilyon dolar oldu

ABD'nin bütçe açığı 1,8 trilyon dolar oldu

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan yeni ayrılık kararları! Resmen açıklandılar

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan yeni ayrılık kararları! Resmen açıklandılar