AB, 5,8 milyar euro dış ticaret açığı verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 düşerek 183,6 milyar euro, ithalatı ise yüzde 4,9 azalarak 189,4 milyar euro oldu. Böylece AB, söz konusu ayda 5,8 milyar euro dış ticaret açığı verdi.

Euro Bölgesi'nde ise ağustosta ihracat 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 4,7 düşüşle 205,9 milyar euro, ithalat ise yüzde 3,8 gerileyerek 204,9 milyar euro oldu. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası ağustosta 1 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB'den en fazla ithalat yapan ülkeler, 32,9 milyar euro ile ABD, 25,1 milyar euro ile İngiltere, 14,7 milyar euro ile İsviçre, 14,2 milyar euro ile Çin ve 7,5 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 43 milyar euro ile Çin, 26,4 milyar euro ile ABD, 11,7 milyar euro ile İngiltere, 9,7 milyar euro ile İsviçre, 7,4 milyar euro ile Norveç ve 7,2 milyar euro ile Türkiye oldu.