CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri AB anlaşmasız Brexit hazırlıklarını artırıyor
11.09.2020 - 07:38 |

AB anlaşmasız Brexit hazırlıklarını artırıyor

AB Komisyonu'nun Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier, AB'nin bu yılın sonunda anlaşmasız bir Brexit'in gerçekleşmesi olasılığına yönelik hazırlıklarını hızlandırmakta olduğunu söyledi.

AB anlaşmasız Brexit hazırlıklarını artırıyor
ABONE OL

Brexit sonrası dönem için ticari ilişkilere yönelik olarak İngiltere ile bir serbest ticaret anlaşmasına varılması için müzakerelerin Londra'da yapılan turunda pek çok konuda hayal kırıklığına uğradığını belirten Barnier, AB'nin İngiltere'nin balıkçılık, Avrupa Adalet Divanı ve diğer alanlardaki talepleri konusunda esneklik gösterdiğini savundu.

"Buna karşın İngiltere, AB'nin temel prensipleri ve çıkarları konusunda mütekabiliyet esasına göre davranmadı. AB için zaruri alanlarda ciddi görüş farklılıkları devam ediyor" diye konuşan Barnier, İngiltere'nin gelecekteki anlaşmazlıkların çözüm yolları, adli işbirliği, ulaştırma ve enerji alanlarında yeterli çabayı göstermediğini ifade etti.

Barnier, "Hiç kimse, anlaşmasız bir Brexit senaryosunun pratikteki, ekonomideki ve sosyal sonuçlarını küçümsememeli" dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AÖF sonuçıları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları bugün mü açıklanacak?

    AÖF sonuçıları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları bugün mü açıklanacak?

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

    Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

    Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

    YÖK, Gelecek Projesi’ni başlattı

    YÖK, Gelecek Projesi’ni başlattı

    Sıradaki Haber