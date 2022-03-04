AB doğal gaz stoklarını iki katına çıkaracak

Avrupa Birliği doğal gaz stoklarını gelecek kıştan önce iki katına çıkarma planını ortaya koydu. Financial Times'ın haberine göre AB Komisyonu'nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, AB Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada AB'nin enerji piyasalarının istikrarını veya enerji seçimlerini etkileme kapasitesini üçüncü bir ülkenin ellerine bırakmaya devam edemeyeceğini vurguladı.

Rusya halihazırda AB'nin gaz ihtiyacının yüzde 39'unu karşılıyor. Gazprom, Almanya, Avusturya ve Hollanda'da gaz depolarının neredeyse üçte birini kontrol ediyor.