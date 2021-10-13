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AB ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdi

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırlanan kurtarma programının finansmanı kapsamında ilk defa yeşil tahvil ihraç etti.

13.10.2021 - 07:17 | | AA
AB ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdi

AB Komisyonu, salgının ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan "Yeni Nesil AB" adlı 750 milyar euroluk kurtarma programının finansman stratejisi çerçevesinde ilk yeşil tahvillerin başarılı biçimde ihraç edildiğini açıkladı.

Açıklamada, AB genelinde sadece yeşil ve sürdürülebilir yatırımlar için kullanılmak üzere 15 yıl vadeli 12 milyar euroluk tahvil ihraç edildiği, söz konusu miktarın bugüne kadarki en yüksek yeşil tahvil ihracı olduğu belirtildi.

Yeşil tahvile talebin 135 milyar euro ile ihraç miktarının 11 kat üzerinde gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, tahvilin getiri oranının yüzde 0,453 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, AB’nin dünyanın en büyük yeşil tahvil ihraççısı olmaya hazırlandığı, kurtarma programının finansmanı için 2026 sonuna kadar 250 milyar euroluk yeşil tahvil ihracı planlandığı kaydedildi.

Kurtarma programı

AB Komisyonu, üye ülkelerin teminatıyla cari fiyatlarla 800 milyar euroyu bulan kurtarma programı için 2026 yılı sonuna kadar sermaye piyasalarından borç alacak. 

Komisyon, bu kaynağı üye ülkelere hazırladıkları yatırım ve reform planları doğrultusunda uygun koşullu kredi ve hibe olarak dağıtacak.

Üye ülkeler bu kaynağı, dijital dönüşüm ve iklim hedefleri ile uyumlu biçimde yatırıma dönüştürecek.

AB ülkelerine 360 milyar euro kredi ve 312,5 milyar euro hibe olarak dağıtacak. Paket kapsamında, AB'nin kalkınma odaklı diğer çeşitli programlarına da mali kaynak sağlanacak.

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