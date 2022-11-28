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AB Komisyonu tahvil ihracı gerçekleştirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu bugün 2027 vadeli tahvil ve 2043 vadeli yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdi.

28.11.2022 - 14:04 |
AB Komisyonu tahvil ihracı gerçekleştirdi

2027 vadeli tahvilde ortalama getiri yüzde 2,492 olurken, 2043 vadeli yeşil tahvilde ortalama getiri yüzde 2,845 oldu.

AB Komisyonu, 4 Ekim 2027 vadeli yüzde 2 kupon faizli tahvil ihracı ile 2 milyar 265 milyon euro borçlanırken, 4 Şubat 2043 vadeli yüzde 1,25 kupon faizli tahvil ile 1 milyar euro borçlandı.

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