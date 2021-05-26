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AB Komisyonu'ndan Facebook'a soruşturma

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Facebook'a resmi anti-tekel soruşturması açacak.

26.05.2021 - 14:35 |
AB Komisyonu'ndan Facebook'a soruşturma

Financial Times gazetesinin haberine göre AB Komisyonu, rekabete aykırı uygulamalarda bulunduğu yönündeki suçlamalar için resmi soruşturma açmaya hazırlanıyor.

AB yetkilileri halihazırda Facebook ve rakiplerini, Facebook'un 2 milyar kullanıcısı için serbest olan Marketplace hizmetini destekleyerek, teşvik ederek küçük ilanlar faaliyetlerine zarar verip vermediğini sorgulamaktalar.

Resmi soruşturma açıklamasının önümüzdeki günlerde geleceğini belirten FT, zamanlamanın hala tartışılmakta olduğunu yazdı.

FT, Facebook'un şu ana kadar AB Komisyonu'nun resmi anti-tekel soruşturmalarından kaçabilmiş tek ABD merkezli büyük teknoloji şirketi olduğunu da hatırlattı.

AB Komisyonu daha önce Microsoft, Apple, Google ve Amazon'a soruşturma açmıştı.

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