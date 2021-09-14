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AB ülkelerinde ağustosta ticari seferler arttı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, ağustosta ticari uçuşlar geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 48 arttı.

14.09.2021 - 12:49 | | AA
AB ülkelerinde ağustosta ticari seferler arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde geçen ay gerçekleştirilen ticari seferlere ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB ülkelerinde Ağustos 2020'de toplam 324 bin 538 adet ticari sefer gerçekleştirilirken, söz konusu rakam bu yılın aynı döneminde 478 bin 905'e yükseldi. Böylece ticari uçuşlar, ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 48 arttı.

Salgın öncesindeki 2019'un ağustos ayında toplam ticari sefer sayısı 695 bin 912 olarak gerçekleşmişti. Öte yandan, AB ülkelerinde bu yılın ağustos ayında ticari sefer sayısı salgın öncesindeki Ağustos 2019'un yüzde 31 gerisinde kaldı.

Böylece salgın döneminde ciddi ölçüde yavaşlayan havacılık sektörü, bu yıl kısmen toparlanma gösterdi. AB ülkeleri arasında ağustos ayında en fazla sayıda ticari sefer 121 bin 858 ile İspanya'da gerçekleşti. İspanya'yı, 106 bin 657 sefer ile Almanya, 96 bin 304 seferle Fransa ve 94 bin 83 seferle İtalya izledi.

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