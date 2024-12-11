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AB üyesi ülkeler AR-GE harcamasını artırdı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, geçen yıl AR-GE harcamalarını 381,4 milyar euroya yükseltti.

11.12.2024 - 15:10 | | AA
AB üyesi ülkeler AR-GE harcamasını artırdı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi 27 ülkenin 2023 yılı toplam AR-GE harcamalarına ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, AB üyesi ülkelerinin 2022'de, 357,4 milyar euro seviyesinde olan AR-GE harcamaları, 2023’te 381,4 milyar euroya ulaştı.

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Böylece, AB'nin AR-GE harcaması geçen yıl önceki yıla kıyasla yüzde 6,7 arttı. AB'nin 2023 AR-GE harcaması 2013 yılına kıyasla ise yüzde 57,9 artış gösterdi.

AB ülkeleri, 2023'te AR-GE'ye gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) ortalama yüzde 2,2'sini harcadı.

ÖZEL SEKTÖR ÖNCÜ

Söz konusu dönemde AR-GE harcamalarının yüzde 66'sını (253,1 milyar euro) özel sektör, yüzde 21'ini (81,7) milyar euro) yüksek eğitim kurumları, yüzde 11'ini (41 milyar euro) kamu ve yüzde 1'ini (5,5 milyar euro) kar amacı gütmeyen kurumlar yaptı.

AB üyesi ülkeler arasında 2023 yılında AR-GE harcamasının GSYH'ye oranının en yüksek olduğu ülkeler, yüzde 3,57 ile İsveç, yüzde 3,32 ile Belçika, yüzde 3,29 ile Avusturya ve yüzde 3,11 ile Almanya oldu. En düşük olduğu ülkeler ise yüzde 0,52 ile Romanya ve yüzde 0,61 ile Malta olarak tespit edildi.

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AB ülkeleri arasında en fazla AR-GE harcamasını 130 milyar euro ile Almanya, 61,7 milyar euro ile Fransa, 27,9 milyar euro ile İtalya, 22,4 milyar euro ile İspanya, 22,2 milyar euro ile Hollanda, 19,8 milyar euro ile Belçika, 19,3 milyar euro ile İsveç gerçekleştirdi.

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