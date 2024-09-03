'ABD, Asya'nın görünümünde rol oynayacak'

Morgan Stanley ekonomistleri, ABD büyümesi, ABD Merkez Banaksı (Fed) politikası ve gümrük tarifelerinin önümüzdeki aylarda Asya'nın makro görünümünde kilit faktörler olacağını öngördü.

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“Asya, ABD ile artan ticaret fazlasında ve ABD'nin nihai küresel talebin temel itici gücü olmasında ABD'ye daha bağımlı hale geldi” değerlendirmesini yapan Morgan Stanley'e göre bu durum Asya ekonomilerindeki kendine özgü gelişmeleri bile bastırabilir.

Morgan Stanley'in baz senaryosu ABD'nin yumuşak bir iniş yapmasını ve Fed'in 2025 ortasına kadar 175 baz puanlık faiz indirimi yapmasını öngörüyor.

Seçim belirsizliği göz önüne alındığında, gümrük tarifeleri hesaba katılmıyor. Bu çerçevede Morgan Stanley, Çin hariç Asya'daki toparlanmanın genişlemesini ve Çin'in toparlanmaya devam etmesini bekliyor.

Morgan Stanley, Çin hariç Asya'da GSYH büyümesinin önümüzdeki dört çeyrekte %4,3 civarında kalacağını öngörüyor ve Hindistan, Japonya, Endonezya ve Kore için yapıcı bir yaklaşım sergiliyor.