ABD bankaları rekor kar açıklayacak

IIF CEO'su Tim Adams, ABD ekonomisinde yaşanan toparlanma ve finansal piyasaların gösterdiği direnç sayesinde bankaların bu yıl rekor seviyede karlılık açıklamalarının beklendiği ifade edildi.

Fed'in varlık alımlarını azaltmayı konuşmaya başlamasının zamanı olduğunu söyleyen Adams, "Bu yıl bankalar için güzel bir yıl olmasını bekliyoruz. Bu durumun yansımalarını bankacılık hisselerinde görüyoruz" şeklinde konuştu.

Adams, "Fed'in varlık alımlarını azaltmayı konuşmaya başlamasının zamanı geldi ancak Powell'ın bunu yakın zamanda yapacağına dair işaret yok. Bence ekonomiyi ısınma noktasına getiriyorlar ve bir süre öyle tutabilirler" yorumu yaptı.