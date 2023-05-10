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'ABD borçlanma tavanı gerçek bir tehdit'

Moody's Analytics tarafından yapılan açıklamada ABD borçlanma tavanının gerçek bir tehdit olduğu belirtildi.

10.05.2023 - 09:37 |
'ABD borçlanma tavanı gerçek bir tehdit'

Moody's Analytics, ABD'nin borçlanma tavanı konusundaki anlaşmazlığın çözülememesinin geçmişte hayal edilemez bir durum olduğunu, ancak şu anda bunun gerçek bir tehdit olarak ortaya çıktığını bildirdi.  

Borçlanma tavanının aşılmasına yüzde 10 olasılık veren Moody's, bunun yaşanması halinde kısa süreli olmasının muhtemel olduğunu vurguladı. 

Moody's, borçlanma tavanının artırılması tartışmalarının uzayıp gitmesinin sıfır olasılık olmadığını da belirti.

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